Ook Frankrijk en Spanje gaan op slot in strijd tegen coronavirus

In Frankrijk en Spanje worden drastische maatregelen genomen die ertoe moeten bijdragen dat de verdere verspreiding van het coronavirus beperkt blijft. In Spanje geldt vanaf middernacht voor twee weken de noodtoestand, zei premier Sánchez in een rechtstreeks uitgezonden tv-toespraak.

Alle restaurants, cafés, niet-essentiële winkels, scholen en universiteiten gaan dicht. In het land zijn er in het afgelopen etmaal ruim 1500 besmettingsgevallen bij gekomen.

Mensen mogen vanaf maandagmorgen net als in Italië alleen hun huis uit om eten en medicijnen te kopen, naar hun werk, het ziekenhuis of de bank te gaan of om kinderen of ouderen te verzorgen.

In Spanje zijn meer dan 5700 mensen besmet met het virus, de helft daarvan in Madrid. Er zijn 136 mensen aan overleden.

Frankrijk: zo min mogelijk verplaatsen

In Frankrijk gaan vanaf middernacht ook alle restaurants, cafés en discotheken tot nader order dicht, evenals bioscopen en een groot deel van de winkels. Premier Philippe heeft bekendgemaakt dat supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, apotheken, benzinepompen en banken wel open blijven, evenals tabakszaken, die ook vaak als postkantoor dienen. Ook overheidsdiensten blijven open.

De regering roept mensen op om zich zo min mogelijk te verplaatsen. Vooral het verkeer tussen steden moet beperkt blijven. Het openbaar vervoer blijft wel rijden, maar op veel plaatsen wel met een aangepaste dienstregeling.

Niet genoeg gehoor

Philippe toonde zich kritisch over de manier waarop de Fransen zich tot nu toe in acht nemen. Hij zei dat aan de oproep om te doen aan 'sociale onthouding', die ook in Frankrijk geldt, niet genoeg gehoor wordt gegeven. De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die morgen wordt gehouden, gaat wel door.

In Frankrijk zijn 4499 geregistreerde gevallen van besmetting met het coronavirus. 91 mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden, 300 mensen zijn ernstig ziek.