Corendon schrapt alle reizen, Nederlanders overvallen door vliegbeperkingen

Corendon annuleert alle reizen en cruises vanaf morgen tot en met 31 maart. De reisorganisatie heeft het besluit genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Volgens Corendon is het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan. De reisorganisatie zegt tegelijkertijd tegemoet te komen aan "de luide roep van klanten die liever thuisblijven dan op vakantie gaan".

Betrokken reizigers worden vandaag per e-mail over het besluit geïnformeerd. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op de geplande terugreisdatum terug naar Nederland. Over reizen met vertrekdata na 31 maart wordt later een beslissing genomen.

Beperkingen

Topman Steven van der Heijden zegt dat het besluit mede is genomen omdat verschillende landen hun grenzen geheel of gedeeltelijk hebben gesloten.

"Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren", zegt hij. "Daarnaast vrezen wij dat we onze klanten op de vakantiebestemming op dit moment niet de vakantie kunnen bieden die ze mogen verwachten, als gevolg van de beperkingen die overheden ter plaatse opleggen of in de komende periode kunnen opleggen."

Marokko

Een van de landen die vluchten van en naar Nederland heeft opgeschort is Marokko. Het besluit dat de regering in Rabat vanochtend nam, kwam onverwacht voor Nederlanders die in het land zijn.

Hoeveel mensen door die maatregel nu vastzitten in Marokko, is niet duidelijk; vliegmaatschappijen zijn dat nog aan het uitzoeken.

Vast in Marokko

Via TUI zitten veel Nederlanders in Marokko. Op dit moment is de luchtvaartmaatschappij samen met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het kijken hoe zij kunnen worden teruggevlogen.

Tom Rensink en Lucie Pieren vlogen met Ryanair naar de Marokkaanse stad Marrakesh en kwamen daar ook vast te zitten. Informatie door Ryanair ontbreekt, zegt het Nederlandse stel. Inmiddels hebben ze via een andere maatschappij alsnog een vliegticket naar Amsterdam weten te bemachtigen.

Suriname

Marokko was het niet het enige land dat de afgelopen 24 uur verregaande reisrestricties afkondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft Suriname het luchtruim gesloten. Het vliegveld van Paramaribo is alleen nog open voor urgente vluchten en voor vrachtverkeer.

KLM heeft alle vluchten naar Suriname van dit weekend geannuleerd. Vanaf maandag vliegt KLM met lege toestellen naar Suriname om gestrande reizigers op te halen en terug te brengen naar Nederland.