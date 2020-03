Friesland hijst als laatste provincie de regenboogvlag

Als laatste provincie in Nederland hijst nu ook Friesland binnenkort de regenboogvlag.

CDA in Friesland, eerder tegenstander van dit symbool van de lhbtq+-beweging, is voor een groot deel 'om', zegt fractievoorzitter Johan Talsma bij Omrop Fryslan. Daarmee is er een meerderheid in Provinciale Staten voor het hijsen van de vlag.

Het CDA vindt de regenboog vlag eigenlijk overbodig, omdat in de grondwet staat dat iedereen gelijk is. In de partij woedt al sinds 2016 een discussie over de vlag. "Ik denk nog steeds dat we vinden dat de vlag niet nodig is. Maar er zit een bepaalde spanning in dat standpunt; die wordt niet begrepen door de bevolking. Daarom heb ik besloten om nu wel in te stemmen met de regenboogvlag."

Discriminatie, scheldpartijen en pesterijen

De stemming in Provinciale Staten staat voor komende week op het programma. Nu al is duidelijk dat niet de hele CDA-fractie zal meestemmen met Tjalsma. Toch is er een meerderheid in de Staten voor het hijsen van de vlag.

Daarbij speelt mee dat tv-presentator Sipke Jan Bousema vorig jaar begon met een actie om Friesland uit te roepen tot 'regenboogprovincie'. "Ik heb vandaag nog cijfers van Tûmba gezien, het meldpunt discriminatie in Fryslân. Alleen al in de noordelijke provincies zijn er ieder jaar 100 meldingen van discriminatie van lhbtq+'ers" zei Bousema eerder. "En dan zijn er ook nog incidenten die niet gemeld worden, zoals scheldpartijen en pesterijen. Dat gebeurt nog steeds in Fryslân."

Friesland is de laatste provincie in Nederland die de regenboogvlag bij verschillende gelegenheden gaat hijsen. De voorlaatste was Zeeland. Die provincie stak de vlag voor het eerst uit tijdens Coming Out Day op 11 oktober 2018.