Bill Gates stapt uit bestuur Microsoft voor liefdadigheidswerk

Medeoprichter van softwaregigant Microsoft Bill Gates stapt uit de raad van bestuur van het bedrijf. De miljardair zegt meer tijd te willen besteden aan zijn filantropische projecten.

In 1975 richtte Gates Microsoft op samen met zijn jeugdvriend Paul Allen, die in 2018 overleed. In de decennia daarna groeide het uit tot het grootste softwarebedrijf ter wereld.

In 2008 legde hij de dagelijkse leiding van het bedrijf neer. Hij bleef tot 2014 wel voorzitter van de raad van bestuur, een toezichthoudende rol. In de jaren daarna bleef hij als lid van de raad van bestuur aan Microsoft verbonden.

De Amerikaan kondigde ook aan te stoppen als bestuurslid van Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Warren Buffett. Die functie bekleedde hij sinds 2004.

Stichting

Gates wil meer tijd gaan besteden aan de Bill and Melinda Gates Foundation, een van de grootste liefdadigheidsinstellingen ter wereld, die hij samen met zijn vrouw runt. Onlangs trok de stichting tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van het coronavirus.

Gates blijft wel als adviseur aan het bedrijf verbonden. "Microsoft blijft altijd een belangrijk deel van mijn leven", zei hij in een verklaring.