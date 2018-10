Mede-oprichter Microsoft Paul Allen overleden

In zijn woonplaats Seattle is de mede-oprichter van softwaregigant Microsoft overleden. Paul Allen was samen met zijn jeugdvriend Bill Gates in de jaren 70 de grondlegger van het bedrijf, dat hen beiden veelvoudig miljardair zou maken.

Begin oktober werd duidelijk dat bij Allen een agressieve vorm van kanker, non-hodgkin, was teruggekeerd. In 2009 was hij ook al voor die ziekte behandeld.

Net als Gates schonk Allen een groot deel van zijn vermogen aan goede doelen. Als fervent sportliefhebber was hij bovendien eigenaar van basketbalclub Portland Trail Blazers en American footballclub Seattle Seahawks.

In elk huis een computer

Allen en Bill Gates leerden elkaar kennen op de middelbare school in Seattle, in het computerlokaal. Beiden hadden al vroeg de betekenis van informatietechnologie door: ze voorzagen dat er ooit in elk huis een computer zou staan. Allen stopte voortijdig met zijn studie en bewoog Gates, die aan Harvard studeerde, om dat ook te doen, zodat ze konden werken aan wat nu een start-up zou heten: Micro-Soft, zoals het toen nog werd gespeld. Allen was de stille kracht op de achtergrond, Gates had het commerciële instinct.

Hun eerste product was de programmeertaal MS-Basic voor de Altair 8800, een computer met een frequentie van 2MHz en een geheugen van 256 byte, die geldt als de eerste pc. Daarmee boekten ze bescheiden succes; de grote doorbraak kwam in 1980 toen computerfabrikant IBM besloot pc's te gaan maken. Microsoft kreeg de opdracht om het besturingssysteem daarvoor te ontwikkelen.

Dat werd bekend onder de naam DOS, Disk Operating System, maar beide mannen hebben het niet zelf bedacht. Ze kochten voor 50.000 dollar het systeem QDOS van een andere ontwikkelaar, Tim Paterson. Wel pasten ze het systeem aan en verfijnden het. MS-DOS zou het hart worden van elke IBM-pc én de talrijke klonen daarvan en uitgroeien tot Windows, nog altijd het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Word en Office

Zowel Windows als het bekende tekstverwerkingsprogramma Word werden in hun eerste versie door Gates en Allen op de markt gebracht in 1983. Word is tot op de dag van vandaag het fundament onder Office, het softwarepakket dat op vrijwel geen enkele pc ontbreekt.

Overigens trad Allen in 1983 al terug als vicepresident van Microsoft. Er ontstond verwijdering tussen hem en Gates en diens nieuwe rechterhand Steve Balmer, de latere ceo van Microsoft. Ook werd toen al een andere vorm van bloedkanker, hodgkin, bij hem geconstateerd. "Als je op je 30e zo'n schok te verwerken krijgt - geconfronteerd worden met je eigen sterfelijkheid - wil je een paar dingen doen die je nog niet hebt gedaan", zou hij later zeggen.

Toen was hij al zo rijk dat hij een investeringsmaatschappij oprichtte die geld stak in onder meer wetenschap, ruimtevaart en kernenergie. Allen bleef nog wel tot 2000 lid van de raad van bestuur van Microsoft. In 2010 maakte hij bekend dat hij het grootste deel van zijn vermogen aan goede doelen zou doneren. Paul Allen is 65 jaar geworden. "Ik ben kapot van het overlijden van een van mijn oudste en dierbaarste vrienden", liet Bill Gates in een verklaring weten.