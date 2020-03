Vluchten geweerd en grenzen gesloten om corona tegen te gaan

Ook andere landen maakten vandaag ingrijpende maatregelen bekend. Zo besloten onder meer Oekraïne, Denemarken en Cyprus de grenzen volledig dicht te houden voor buitenlanders. Buiten Europa sluiten onder meer Suriname en Pakistan alle grenzen.

Ook zijn er plekken waar Nederlanders niet meer welkom zijn, zoals Curaçao en Turkije. Eerder stelden de Verenigde Staten en Israël al een inreisverbod in voor reizigers uit Europa.

Toeristengebied in quarantaine

Oostenrijk maakte vandaag bekend skigebieden in quarantaine te doen: bij Ischgl en de populaire vakantieplaats Sankt Anton. Toeristen moeten zo snel mogelijk vertrekken. Ook worden hun gegevens vastgelegd en doorgegeven aan de autoriteiten in hun land van herkomst, schrijft de Oostenrijkse publieke omroep ORF.

In Spanje zijn de twee kustplaatsen in de regio Murcia in quarantaine geplaatst. De bevolking wordt opgeroepen om niet naar buiten te gaan. De lokale overheid van Catalonië wil het hele gebied afsluiten. Uit angst voor verdere verspreiding van het virus, zou niemand meer via de vlucht, treinen of water het gebied moeten kunnen binnenkomen.

En wie als Slowaak of Noor vanuit het buitenland wil terugkeren, moet eerst verplicht twee weken in quarantaine.