Kabinet staakt verzet tegen toetredingsgesprekken EU met Albanië

Het kabinet gaat er in principe mee akkoord dat de EU toetredingsonderhandelingen begint met Noord-Macedonië en Albanië. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer laten weten.

Nederland was een van de weinige EU-landen die zich nog tegen de start van deze onderhandelingen verzetten. Het kabinet stond op het standpunt dat de twee landen meer aan de bestrijding van corruptie en andere criminaliteit moesten doen en garanties moesten geven voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Resultaten geboekt

De Europese Commissie constateert dat Noord-Macedonië op dat terrein "tastbare" resultaten heeft geboekt. Ook zou dit land bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad goede vooruitgang hebben geboekt.

Minister Blok noemt de politieke wil van de regering van Noord-Macedonië om hervormingen door te voeren bemoedigend genoeg om voor het land groen licht te geven.

Voor Albanië geldt in grote lijnen hetzelfde. Ook in dat land zijn sinds mei vorig jaar hervormingen ingezet die door Blok worden verwelkomd. Hij vindt wel dat de Albanese regering in de komende periode moet laten zien dat het bereid is om op deze weg verder te gaan. Pas als dat gebeurt, kunnen de onderhandelingen met Albanië werkelijk van start gaan.

Regels aangescherpt

Op verzoek van onder meer Nederland en Frankrijk zijn de regels voor het toetredingsproces onlangs veranderd. Als landen zich niet aan de afspraken houden, kan het proces worden stilgelegd of zelfs teruggedraaid. Ook kan de geldkraan worden dichtgedraaid.

De Tweede Kamer verzet zich tot dusver tegen de start van toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië.