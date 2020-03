Scholen in Nederland blijven open, hoe zit dat in de rest van Europa?

Vanaf maandag wordt er op scholen en universiteiten in België geen les meer gegeven. Er is opvang op de scholen voor de kinderen van ouders die in de zorg werken, of voor ouders die geen andere opvang kunnen regelen (om te voorkomen dat kinderen bij kwetsbare opa's en oma's worden achtergelaten).

De federale regering nam het besluit na grote druk uit het parlement, waar geroepen werd om eenheid van beleid. Een viroloog wees ook naar het besluit in Frankrijk om de scholen te sluiten. Dat zou grote invloed hebben gehad op de stemming onder de Franstalige ministers.

Universiteiten en hogescholen gaan niet op slot, maar de regering roept op om het onderwijs zo veel mogelijk online aan te bieden, net als in Nederland. De maatregel geldt tot en met 3 april, de dag waarop in België de paasvakantie begint. Kinderen zullen de komende vijf weken dus in elk geval thuis zijn. "In een enkele appgroep wordt al gesproken over coronafeestjes om verveelde kinderen te vermaken", weet Sander van Hoorn. "Crèches blijven in België voorlopig open."