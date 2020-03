Pillen laten rondgaan in een etui: drugs dealen op de middelbare school

In de klas een etui met hasj laten rondgaan, xtc verkopen in het fietsenhok en cocaïne verkopen in de bosjes achter school: voor sommige jongeren is dit hun bijbaan. Ze zitten op de middelbare school en zijn drugsdealer. NOS Stories sprak met minderjarige drugsdealers over hoe ze in die wereld zijn beland, en of ze er nog wel uit kunnen.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) maakte recentelijk een rondgang onder 277 middelbare scholen en mbo's. Daaruit bleek dat de helft zich zorgen maakt dat leerlingen op hun school worden ingezet door criminelen. Een op de tien ondervraagde scholen zegt maandelijks of zelfs meerdere keren per maand signalen te krijgen van 'criminele uitbuiting'.

NOS Stories sprak met deze middelbare schooldealers over hoe ze in die wereld terecht zijn gekomen, sprak met een ervaringsdeskundige over hoe lastig het is om er weer mee te stoppen en ging met een drugshond mee op kluisjescontrole. Check de video: