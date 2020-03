Blokhuis: afspraken over complexe problemen ggz stap in goede richting

Staatssecretaris Blokhuis vindt de afspraken tussen instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, ggz, en de zorgverzekeraars "een stap in de goede richting".

Blokhuis droeg de ggz en de verzekeraars eind januari op met een plan te komen om patiënten met complexe psychische problemen te helpen en snel van de wachtlijst te halen. Veel 'zware' patiënten vallen nu buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben, waarvoor de ggz-instellingen hun geen specifieke hulp kunnen bieden.

GGZ Nederland en de verzekeraars hebben nu afgesproken dat patiënten met zeer complexe problemen met prioriteit een behandeling op maat krijgen. Speciaal voor deze groep wordt volgende maand een begin gemaakt met een "landelijk netwerk" van zorgaanbieders en verzekeraars. De aanpak staat onder leiding van grote ggz-aanbieders. Als er een passend aanbod is gevonden of nieuw is opgezet, zorgt de zorgverzekeraar voor financiering.

Actie Charlotte Bouwman

Volgens Blokhuis is het plan een stap die "hoognodig moest worden genomen". Hij kwam in januari met zijn oproep na gesprekken met mensen die al lang wachten op zorg. Onder hen is ook Charlotte Bouwman, de vrouw die een actie begon in de hal van het ministerie.

De staatssecretaris vindt het niet uit te leggen dat mensen met de zwaarste psychische en sociale problemen het langst moeten wachten op de zorg die ze nodig hebben. Hij gaat de uitvoering van de afspraken kritisch volgen: "Ik luister naar vertegenwoordigers van de patiënten om te horen of de maatregelen daadwerkelijk het verschil maken." Hij wil ook met aanbieders en verzekeraars blijven praten om de aanpak eventueel bij te sturen.

Blokhuis erkent dat de financiële risico's voor zorgorganisaties soms groot zijn. Hij wil dat de lasten beter worden verdeeld en de risico's worden ingeperkt. Naar schatting bestaat de groep zeer complexe gevallen uit 250 tot 300 mensen.