Hamsteren, discussie op scholen en lege treinen: Nederland in ban van corona

Begrafenissen streamen

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar ook uitvaarten vallen onder de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Zo ziet uitvaartorganisatie DELA het aantal bezoeken tijdens uitvaarten al dagen afnemen. "We gaan ons best doen om aan de maatregelen te voldoen, maar dat zal niet in alle gevallen lukken. Bijvoorbeeld als er vandaag een uitvaart is met 200 uitnodigingen", zegt een woordvoerder.

Vanaf morgen zegt de organisatie wel een limiet qua aantal bezoekers te hanteren. Het pakket aan maatregelen dwingt DELA te kijken naar creatieve oplossingen. Zo overweegt het bedrijf om uitvaarten te streamen of op te nemen. "Dan kunnen we die later aan nabestaanden laten zien."

Daarnaast heeft het bedrijf ook alternatieven bedacht voor een hand tijdens het condoleren. "Je kan je hand op je hart doen of een handkus geven", adviseert de woordvoerder.