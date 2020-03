Deze sectoren staan onder druk door de nieuwe corona-maatregelen

De verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen, raken verschillende sectoren in de kas. De hardste klappen vallen in de horeca en vrijetijdssector, met sportevenementen en concerten die worden verboden, zegt ING op basis van een sector-analyse.

"Deze sectoren zaten al in de hoek waar harde klappen vielen, en daar komt dit nog bovenop", zegt sector-econoom Thijs Geijer van ING Economisch Bureau. "Evenementenorganisaties hebben vaak maar een of twee momenten in het jaar waarop het geld wordt verdiend. En als dat dan niet doorgaat, zit je snel in de problemen", zegt Geijer.

Miljoenenverlies

"De impact op onze zaken is enorm", zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "Podia spreiden hun risico's en programmeren het hele jaar door: met de ene show lijdt je verlies, met de andere heb je een positief resultaat, op die manier kom je het jaar door. Als je een maand uitval, heb je een serieus groot probleem."

Schans vreest dat als er niet snel een oplossing komt in de vorm van een noodfonds, de eerste poppodia failliet gaan. De brancheclub denkt dat zij over dit jaar mogelijk tussen de 15 en 20 miljoen euro verlies zouden kunnen lijden. "Maar dat is op jaarbasis en volledig afhankelijk van hoelang de boel stilligt", zegt Schans. "Als een poppodium zoals de Melkweg of Paradiso een week de deuren moeten sluiten, lopen ze al meer dan 10.000 euro mis."

De kosten zitten hem onder meer in het afzeggen van vooruitbetaalde artiesten en personeelskosten. "Zo'n 45 procent van de mensen in onze branche werken in de flexibele schil. En vanwege de WAIB moet je mensen vier dagen van tevoren afzeggen, dus voor eerste vier dagen moet iedereen betaald worden. Dat loopt qua kosten wel op."

Jongeren en flexwerkers

Ook de reisbranche, detailhandel en persoonlijke diensten zoals kappers en visagisten worden geraakt door de maatregelen van vandaag, blijkt uit de rondgang. Dit zijn sectoren waarin veel zelfstandigen en mensen met flexibele contracten werken. "In de horeca werken relatief veel jongeren en flexwerkers. Van het ene op het andere moment zitten mensen dan zonder werk of opdrachten", zegt Geijer van ING.

De landelijke organisatie voor horeca-ondernemers spreekt van een 'financiële strop voor horeca'

Het besluit dat evenementen met meer dan 100 mensen in Nederland worden afgelast, gaat namelijk een enorme financiële impact hebben op de sector, dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Je moet denken aan beurzen, vergaderingen, feesten maar ook bruiloften: je valt al snel in deze categorie die nu is verboden."

De maatregelen in Noord-Brabant zorgden al voor minder inkomsten voor horeca-ondernemers. De nieuwe landelijke maatregelen zijn volgens de KHN begrijpelijk maar zijn wel "een financiële strop voor de sector in heel Nederland." "Dit is echt een worst case scenario", zegt Beljaarts.

Na China en Italië ook geen reizen naar de VS

Ook maatregelen uit het buitenland hebben hun effect in Nederland.

Zo leidt het inreisverbod van de Verenigde Staten voor 26 Europese landen tot een 'grote klap' voor KLM. De VS zijn de belangrijkste markt buiten Europa. "We voeren ongeveer 100 vluchten per week uit op de Verenigde Staten", zegt Elbers. "'Grote klap dat we geen Europese passagiers meer kunnen vervoeren naar VS."

Over de financiële omvang van die klap kan hij nog weinig zeggen. "Maar het is duidelijk dat het corona-effect heel groot is."