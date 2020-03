Man die willekeurige voorbijganger neerschoot krijgt opnieuw 10 jaar cel en tbs

Azim A., die in 2017 een willekeurige voorbijganger neerschoot in Groningen, is door het hof opnieuw veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. De rechter heeft A. wel een hogere schadevergoeding opgelegd. In plaats van 370.000 euro moet hij het slachtoffer nu ruim 865.000 euro betalen.

Voor de rechtbank zweeg A. in eerste instantie over de schietpartij aan de Korreweg. Maar in hoger beroep heeft hij bekend dat hij de toen 21-jarige student heeft neergeschoten.

De student was op de fiets onderweg naar huis na een avond stappen toen hij staande werd gehouden door A. en nog twee mannen. Ze vroegen hem of hij wat wilde drinken. De student weigerde, waarop A. zijn pistool trok. Terwijl het slachtoffer probeerde te vluchten, werd hij een paar keer geraakt. Door één van de kogels is hij voor de rest van zijn leven vanaf zijn middel verlamd.

Een andere verdachte zou A. hebben geholpen om uit handen van de politie te blijven na het schietincident. Het hof heeft hem, in tegenstelling tot de rechtbank, wél schuldig bevonden en veroordeeld. Hij krijgt een celstraf van twee maanden, waarvan een voorwaardelijk. Ook krijgt hij een proeftijd van twee jaar.