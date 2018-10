10 jaar cel en tbs voor man die willekeurige voorbijganger neerschoot

Azim. A is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. De 21-jarige A. schoot vorig jaar oktober in Groningen zonder aanleiding een student neer. De toen 21-jarige Sydney Ruiter raakte blijvend verlamd in zijn onderlichaam en zit nu in een rolstoel.

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor poging tot moord. De rechter acht niet bewezen dat A. het voornemen had om Ruiter dood te schieten en veroordeelt hem voor poging tot doodslag.

A. en twee vrienden hielden de willekeurige voorbijganger op straat tegen in de nacht van 15 oktober vorig jaar. A. schoot op Ruiter en daarna nog eens vier keer toen het slachtoffer probeerde weg te fietsen.

Babybadje

Tegen iemand anders zou A. later hebben gezegd dat zijn daad "fijn voelde, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot". Ook zou hij gezegd hebben dat hij naar het ziekenhuis wilde gaan "om het karwei af te maken" en zo te voorkomen dat het slachtoffer een getuigenverklaring zou afleggen. Het wapen waarmee A. schoot, maakt hij na de schietpartij schoon in het badje van zijn pasgeboren kind.

Tijdens de rechtszaak legde A. geen verklaring af. De rechtbank vindt het kwalijk dat hij op geen enkele manier inzicht heeft gegeven in zijn motief.

Schadevergoeding

A. moet Ruiter ook een schadevergoeding betalen van bijna 370.000 euro. Dat bedrag is lager dan de ruim 930.000 euro die het slachtoffer had geëist.

De rechtbank heeft A. in deze zaak ook veroordeeld voor andere misdaden. Zo heeft hij in 2016 zijn toenmalige vriendin met de dood bedreigd en mishandeld. In datzelfde jaar was A. betrokken bij een ramkraak in Zuidlaren.