Groninger stopt na maand met hongerstaking tegen aardbevingen

Een 41-jarige man uit Ten Post heeft 35 dagen niet gegeten om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Dhani Hoekstra stopte op 6 februari met eten omdat hij naar eigen zeggen zijn huis noodgedwongen moest verkopen. Daardoor zou hij anderhalve ton verlies maken, schrijft RTV Noord.

Hij stopt nu met zijn hongerstaking omdat hij bericht heeft gekregen dat zijn woning niet verkocht hoeft te worden en weer in aanmerking komt voor het versterkingsprogramma. "Onze woning is nu op een spoedlijst geplaatst voor bouwkundige versteviging. Dat hebben we in ieder geval kunnen bereiken. Dat was ook heel erg nodig, want de fundering bij ons thuis zakt langzaam weg", zegt Hoekstra.

Een kilo per week

Hoekstra is veel kilo's kwijtgeraakt door de staking. In de eerste week viel hij 8,5 kilo af. Sindsdien verloor hij ongeveer een kilo per week. "Toch gaat het allemaal goed naar omstandigheden. Het valt me niks tegen", zegt Hoekstra. Hij woog ruim honderd kilo voordat hij begon.

De Groninger is niet de eerste uit de provincie die in hongerstaking ging om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Twee jaar geleden stopten twee mensen uit Appingedam uit protest met eten. Zij protesteerden tegen de trage afhandeling van schadeclaims.