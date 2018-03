Gronings stel in hongerstaking uit protest tegen gaswinning

In Appingedam zijn twee mensen al dagen in hongerstaking. Jan Holtman (66) heeft al elf dagen niet gegeten. Jannie Knot (57) doet sinds zondagavond met hem mee. Ze protesteren tegen de trage afhandeling van claims vanwege aardbevingsschade als gevolg van gaswinning in Groningen.

De twee verblijven in een container op het terrein van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. De burgemeester heeft vandaag opnieuw een bezoek gebracht aan beide hongerstakers. Hij wilde hen informeren over zijn ontmoeting met minister Wiebes van Economische Zaken. Tijdens dat gesprek vorige week kwam de situatie van de hongerstakers ook aan de orde.

In bed

"Het was een goed gesprek en binnenkort praten we verder", zegt hij tegen RTV Noord. "Wat ik kan doen, is proberen te bemiddelen, en kijken. Waar zit ruimte, waar zit beweging? Er moet een oplossing komen voor schrijnende casussen."