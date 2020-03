Krijg je je geld terug? En andere vragen over reisverbod VS

Worden goederenvluchten ook geweerd?

In eerste instantie zei Trump dat vrachtverkeer ook niet welkom was, daar kwam hij meteen na zijn toespraak van terug. Vliegtuigen met goederen blijven gewoon vliegen naar de VS. Wel goed om daarbij te weten, is dat er ook veel vracht wordt vervoerd in het ruim van de passagiersvluchten.

Wat betekent dit voor de reisbranche?

In de sector werken meer dan 20.000 mensen en zo'n ingrijpende maatregel als die van Trump heeft volgens ANVR hele grote gevolgen voor de sector. Het gaat niet alleen om de vluchten die niet doorgaan: reisorganisaties kunnen hun rondreizen niet meer uitvoeren, maar ook busrondreizen en stedentrips kunnen niet doorgaan. "Er werken een hele hoop mensen in de reisbranche. Daar maak ik me hele grote zorgen over", zegt ANVR-directeur Oostdam.

Wat betekent dit voor Schiphol?

Een woordvoerder zegt dat de maatregel zeker impact heeft voor de luchthaven, maar vindt het te vroeg om in te schatten hoe groot die impact is. Dagelijks gaan vele tientallen vluchten naar de Verenigde Staten.

Wat betekent dit voor KLM?

KLM-topman Elbers noemt de maatregel dramatisch. "De VS is ontzettend belangrijk. Het is een groot deel van ons netwerk, en de gevolgen zijn nu nog veel groter dan met de ban op China eerder." Elbers zegt dat veel details nog onduidelijk zijn, bijvoorbeeld of de piloten en stewards nog wel naar de VS mogen.

Air France-KLM is sterk afhankelijk van overstappende passagiers, omdat de Nederlandse thuismarkt niet zo groot is, zegt luchtvaarteconoom Eric Pels van de VU. "Dit legt een bommetje op de langeafstandsvluchten waar je als luchtvaartmaatschappij je geld wil verdienen. KLM wordt hard getroffen."

Nemen andere landen ook dit soort maatregelen?

Ook India kondigde gisteravond aan om te stoppen met het verstrekken van toeristenvisa aan Europeanen. Daarnaast heeft Saudi-Arabië besloten om mensen uit de EU te weren. Saudiërs krijgen 72 uur de tijd om terug te keren naar hun land.