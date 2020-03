Chelsea Manning in ziekenhuis na zelfmoordpoging, zegt advocaat

Klokkenluider Chelsea Manning heeft volgens haar advocaat geprobeerd zelfmoord te plegen in haar cel. De voormalige data-analist van het Amerikaanse leger, die staatsgeheimen had gelekt naar website WikiLeaks, zou zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het is onduidelijk hoe Manning eraan toe is. Haar advocaat zegt dat ze herstellende is. Het nieuws komt enkele dagen voordat de 32-jarige weer voor moest komen. De ex-militair zit sinds mei vorig jaar vast, omdat ze weigert te getuigen tegen klokkenluidersite WikiLeaks.

Het is niet de eerste keer dat Manning zelfmoord probeert te plegen. Enkele jaren geleden heeft ze in de gevangenis zeker twee pogingen gedaan.

Honderdduizenden documenten gelekt

Manning werkte toen ze nog een man was (en Bradley heette) als inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger in Irak. Ze heeft honderdduizenden geheime documenten over de strijd in Irak en Afghanistan en het optreden van de Verenigde Staten daar gelekt naar WikiLeaks.

In de VS werd ze in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel, maar ze kwam vrij in 2017 doordat toenmalig president Obama haar gratie verleende. Inmiddels zit ze bijna weer een jaar vast; Manning weigert een verklaring af te leggen over haar contacten met WikiLeaks.