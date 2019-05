Chelsea Manning opnieuw vast omdat ze weigert te getuigen over WikiLeaks

De Amerikaanse oud-militair Chelsea Manning moet opnieuw de cel in, omdat ze weigert een verklaring af te leggen over haar contacten met klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat Virginia besloten.

Manning zat tot vorige week al ruim twee maanden in de cel omdat ze weigerde te getuigen. Toen ze vrijkwam, omdat de zittingstermijn van de grand jury was verstreken, vreesden haar advocaten al dat ze niet lang op vrije voeten zou blijven. Ze had direct na haar vrijlating alweer een nieuwe dagvaarding gekregen om voor de rechter te verschijnen.

Als de voormalig data-analist van het Amerikaanse leger na dertig dagen in de cel nog steeds geen getuigenis heeft afgelegd, krijgt ze een boete van 500 dollar per dag. Na zestig dagen verdubbelt dat bedrag. Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter zei Manning vandaag dat ze liever verhongert dan dat ze getuigt.

Julian Assange

Tot 2017 zat Manning vast, omdat ze in 2010 staatsgeheime informatie had gelekt naar WikiLeaks. Daar kreeg ze in 2013 een gevangenisstraf van 35 jaar voor, maar ze kwam eerder vrij doordat toenmalig president Obama haar gratie verleende.

De Verenigde Staten proberen WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd te krijgen uit Groot-Brittanniƫ. Volgens de VS heeft Assange Manning geholpen met het kraken van het computernetwerk van het Pentagon. Met behulp van de getuigenis van Manning zou Assange mogelijk in de VS vervolgd kunnen worden.