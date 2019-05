Chelsea Manning voorlopig op vrije voeten

Klokkenluider Chelsea Manning, die vastzat omdat zij niet wil getuigen voor een zogenoemde grand jury in een zaak tegen WikiLeaks, is na twee maanden weer vrijgelaten.

Manning wil niet getuigen omdat de hoorzittingen van de grand jury niet openbaar zijn. Daarnaast heeft ze naar eigen zeggen alles wat ze weet al verteld voor een krijgsraad in 2013. Een grand jury moet bepalen of er in een zaak genoeg bewijs is om een strafproces te beginnen.

Haar advocaten vrezen dat Manning niet lang op vrije voeten blijft. Ze mocht weg omdat de zittingstermijn van de grand jury is verstreken. Maar nog voordat ze de gevangenis in Virginia had verlaten had ze al een nieuwe dagvaarding op zak, waarin ze wordt opgeroepen om later deze maand alsnog te getuigen voor een nieuwe grand jury.

Manning zal dan opnieuw weigeren om vragen te beantwoorden, zeggen haar advocaten, en dan kan ze opnieuw worden vastgezet.

Gratie

Chelsea Manning werkte toen ze nog een man was (en Bradley heette) als inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger in Irak. Ze heeft honderdduizenden geheime documenten over de strijd in Irak en Afghanistan en het optreden van de Amerikanen daar gelekt naar klokkenluiderssite WikiLeaks.

Daarvoor is ze in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel, maar in 2017 kreeg ze gratie.