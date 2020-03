Mannetjeswolf vestigt zich mogelijk in Drenthe

Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging laat aan RTV Drenthe weten dat het onderzoek naar de wolf in Drenthe geïntensiveerd wordt. "We hebben de aanwezigheid van een vrouwtje nog niet kunnen aantonen. We willen het verhaal volledig krijgen. We gaan uitgebreider sporenonderzoek doen en plaatsen meer camera's." Hulp bij het sporenonderzoek is welkom. "We zijn met name geïnteresseerd in drollen. Het zijn echt grote drollen, groter dan een hondendrol, en ze bevatten veel haar en ook wel stukjes bot. Foto's daarvan kunnen naar Wolven in Nederland gestuurd worden."

Drenthe zou de derde plek in Nederland zijn waar de wolf zich heeft gevestigd. Op de Noord-Veluwe leeft een wolvenpaar met welpen en op de Midden-Veluwe zit een wolvin in haar eentje.

Dode schapen

Geregeld worden schapen door wolven doodgebeten. Een schapenhouder krijgt een schadevergoeding voor elk dier dat bewezen is gedood door een wolf. Wolvendeskundigen zeggen dat de meeste aanvallen op schapen worden gedaan door zwervende wolven. Die hebben weinig tijd voor de jacht en kiezen voor de gemakkelijkste prooi. Territoriale wolven eten vooral wilde dieren uit hun leefgebied.

De eerste wolf in Nederland werd gezien in maart 2015. Vier dagen lang liep het dier door Noord-Nederland. Het was de eerste keer in 150 jaar dat er een wolf werd gezien in het land.