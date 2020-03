NVWA-topman stapt op vanwege gebrek aan vertrouwen bij ondernemingsraad

De hoogste baas van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA, Van Lint, stapt op. De ondernemingsraad heeft geen vertrouwen in zijn plan van aanpak om de organisatie te verbeteren. Inspecteur-generaal Van Lint besloot daarop per 1 mei weg te gaan: "Het vertrouwen van de ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van de veranderingen is absoluut noodzakelijk; daarom heb ik besloten terug te treden."

De NVWA is de afgelopen tijd vaak onder vuur komen te liggen, bijvoorbeeld vanwege tekortschietende toezicht op slachthuizen. Ook mislukte een ICT-project.

Fase van herbezinning

Minister Schouten respecteert de stap van Van Lint. Ze wijst erop dat de NVWA midden in een fase van herbezinning zit: "Goed toezicht staat of valt met de mensen die het uitvoeren en de wijze waarop ze daar invulling aan kunnen geven."

Schouten gaat met de organisatie praten over een nieuwe inspecteur-generaal. Van Lint heeft een kleine drie jaar bij de NVWA gewerkt. Daarvoor was hij onder meer hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.