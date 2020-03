Nederlanders in quarantaine in Vietnam: 'Het is incompetentie troef'

"Het is een ontzettend vieze plek waar we zitten. Er ligt muizenpoep", zegt Buikema. "Mijn zusje en ik hebben een eigen kamer. Voor de rest kunnen we gewoon rondlopen."

Volgens reisleider Mortier is het een ouderwets pand, dat zo'n 15 tot 20 jaar geleden gebouwd is. "Ze hebben beloofd dat het gedesinfecteerd was, maar het is vies tot en met. Het is heel spartaans ingericht. Het is een leegstand pand. Als we vrij blijken te zijn van het virus, hebben we kans een andere ziekte te hebben opgelopen."

Ook kunnen de reizigers niet voldoen aan de eisen. "Regel één is veel handen wassen", zegt Mortier. "Er is hier geen zeep, geen handdoeken, het is er vies en vuil, de muizen lopen rond." Voor de deur van het gebouw staan militairen.

Incompetentie troef

Wel wordt er voor eten gezorgd. "We krijgen drie keer per dag te eten van een naastgelegen hotel", zegt Buikema. Volgens reisleider Mortier worden die maaltijden bereid in een nabijgelegen viersterrenhotel. "Maar we krijgen geen informatie. Ik ben afhankelijk van de touroperator in Hanoi, die continu in contact staat met de lokale overheid en buitenlandse autoriteiten. We krijgen alle steun, ook van de touroperators. Je bent hier totaal afhankelijk van de overheid, wat incompetentie troef is."

Een woordvoerder van Tui, het moederbedrijf van Kras, zegt dat de plek waar de groep zit volgens hen niet geschikt is voor de reizigers. "We zijn, samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie nauwlettend aan het volgen en we willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor onze gasten", aldus de woordvoerder. "Wij willen ze niet in zo'n eenvoudig guest house hebben. De lokale overheid is ze komen halen en die heeft ze hier geplaatst."

Er staat voor komende maandag een terugvlucht gepland, zeggen Buikema en reisleider Mortier. "Niemand vertoont ziekteverschijnselen. Maar als de overheid ons oplegt dat we nog veertien dagen in quarantaine moeten, dan weet ik het niet", zegt Mortier.

Situatie in Vietnam

In Vietnam zijn volgens de laatst bekende cijfers ruim dertig mensen besmet geraakt met het virus. Nog niemand is volgens de autoriteiten bezweken aan de gevolgen van het coronavirus.

In het land wordt op 5 april ook de Formule 1 gehouden. Er zijn vooralsnog geen berichten dat de racewedstrijd niet doorgaat.