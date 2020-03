Europese Commissie: veel meer recyclen om in 2050 klimaatneutraal te zijn

Plastic is al in de ban, maar we moeten nog minder weggooien en minder afval verbranden. Dat is de strekking van de plannen die de Europese Commissie vandaag heeft gepresenteerd.

"Laptops, mobiele telefoons en tablets moeten gemaakt kunnen worden als ze kapot zijn", zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Hij streeft naar een kringloopeconomie, ook wel een circulaire economie genoemd.

Binnenkort komen er standaardeisen voor de kabeltjes van de telefoons en andere elektrische apparaten. "We hebben ooit één maat voor de stopcontacten in de Europese Unie afgesproken, dat gaan we ook doen voor computers en laptops."

200 kilo verpakkingsmateriaal

Volgens de Europese Commissie wordt er te veel verspild. "We gooien voedsel weg. Per burger gebruiken we per jaar 200 kilo verpakkingsmateriaal, dat is echt veel te veel." Vuilnisbelten moeten worden aangepakt en huizen moeten op een andere manier worden gebouwd. "Bouwen met materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Geen beton meer, maar hout of stenen."

Ook kleding moet vaker worden hergebruikt. We gooien volgens de Europese Commissie te veel oude kleren weg. Ook verdwijnen nieuwe producten die online worden besteld en vervolgens worden teruggestuurd vaak in de container. "Katoen is heel energie-intensief, dus moeten we proberen minder te produceren door kleren niet zomaar weg te gooien."

Klimaatneutraal in 2050

Alle maatregelen moeten volgens Timmermans bijdragen aan het EU-plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. "We moeten datacentra aanpakken, die gebruiken te veel energie en hebben vervolgens energie nodig om de hitte die de computers produceren weer af te koelen. Dat is zonde en zorgt voor veel CO2 extra."

In de plannen, die nog door de Europese ministers en het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd, staat verder dat microplastics in de ban moeten. De kleine plastic korrels zitten in shampoo, autobanden en textiel en zijn al teruggevonden in drinkwater. Omdat de microplastic nauwelijks afbreekbaar zijn vormen ze een gevaar voor het milieu. "Je krijgt ze er niet meer uit, dus moeten we het aan de bron aanpakken", aldus Timmermans.