Dit formulier moet je invullen om Italië in of uit te kunnen

Het ministerie benadrukt dat alleen het Italiaanse document geldig is, mits volledig ondertekend. Het heeft dus geen zin om de Nederlandse vertaalde versie in te vullen en mee te nemen op reis.

Onduidelijk is nog hoeveel Nederlandse vakantiegangers of zakenmensen ezijn in Italië en hoeveel van hen van plan zijn het land te verlaten. In het land dat zwaar is getroffen door Covid-19 sprak de NOS met drie Nederlanders die er wonen.

"Een verlaten boel", zo omschrijven de geïnterviewde landgenoten hun woonplaatsen in Italië: