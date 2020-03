Nederlanders in Italië: 'Het land is compleet stilgevallen'

"Ik voel me een gepensioneerde. Er is niets te doen." Zo schetst Isaac van Aggelen het leven in Cerveteri, even ten noordwesten van Rome. Van Aggelen woont daar met zijn vrouw en twee kinderen. Hij is zzp'er, maar het bedrijf waar hij voor werkt heeft hem voorlopig niet nodig.

De vakantiehuizen die ze verhuren staan leeg. "Alle boekingen tot en met juni zijn geannuleerd. Bij de Trevifontein is het normaal afgeladen vol met toeristen. Als je daar nu kijkt, zie je tien mensen staan", zegt hij.

Huiswerk en spelletjes

Onder de nieuwe maatregelen van de overheid moeten mensen in heel Italië thuisblijven, tenzij ze zich voor hun werk of om belangrijke familieomstandigheden moeten verplaatsen. Voor Van Aggelen betekent het dat hij de kinderen bezig moet houden. "Ze krijgen extra huiswerk via internet. We spelen bordspellen en gelukkig hebben we een dakterras waar ze kunnen uitwaaien."