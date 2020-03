Duitsland bereid om kinderen uit Griekse kampen op te nemen

Duitsland is bereid om kinderen onderdak te bieden uit de overvolle opvangkampen in Griekenland. Het kabinet heeft dat gisteren besloten in een ingelast overleg, dat ook ging over de crisis rond het coronavirus.

Er komt plek voor kinderen jonger dan 14 jaar die zonder ouders reizen of kinderen die ernstig ziek zijn. Het overleg in de ambtswoning van bondskanselier Merkel nam ruim zeven uur in beslag en duurde tot na middernacht.

De Duitsers willen ruimte maken voor "een passend deel" van de 1000 tot 1500 kinderen die door landen van de Europese Unie moeten worden opgevangen, vooral meisjes. Verder heeft de coalitie van CDU en SPD besloten om 125 miljoen euro beschikbaar te stellen voor humanitaire hulp in de Syrische provincie Idlib, waar zwaar wordt gevochten tussen het Syrische leger en strijdgroepen. Idlib is het enige gebied in Syrië waar de rebellen nog niet verdreven zijn en honderdduizenden burgers zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

Wat betreft de opvang van migranten zijn in Europees verband eerder al afspraken gemaakt over een 'coalitie van bereidwilligen', landen die een deel van de migranten willen opnemen uit de Griekse kampen.