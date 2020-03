'Vier op de tien woningen kunnen niet van het gas af'

Vier op de tien woningen in Nederland kunnen niet warm gestookt worden als ze "van het gas af " gaan. Dat zegt Hans Slootweg, van netbeheerder Enexis, tevens hoogleraar aan de TU Eindhoven. Oudere woningen, van voor 1980, zijn onvoldoende geïsoleerd en met elektriciteit op koude dagen niet warm te krijgen. Hij noemt het motto dat iedereen van het gas af moet ongenuanceerd.

"Als je met elektriciteit zou willen verwarmen, dan krijg je minder energie het huis in dan met gas. Via een gasleiding komt meer energie het huis in", zei Slootweg vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Het isoleren van die oudere huizen is weliswaar noodzakelijk, maar "je kunt oudere huizen niet 'na-isoleren' tot een punt waarop je op koudere dagen genoeg hebt aan een elektrische aansluiting", aldus Slootweg. "Dat lukt gewoon niet."

Niet aardgas maar groen gas

Hij pleit niet voor het behoud van aardgas maar wil dat de bestaande aardgasleidingen in de toekomst gebruikt worden voor duurzame energie: groen gas (van biologische herkomst) en waterstof. Groen gas kan al door de huidige gasleidingen, voor waterstof zijn bij oude leidingen her en der aanpassingen nodig, Zo moeten koppelingen extra worden gezekerd, omdat waterstofmoleculen kleiner zijn dan gasmoleculen. Ook moeten gasmeters mogelijk worden aangepast.

Andere netbeheerders pleiten in het AD eveneens voor behoud van het gasnet. In de klimaatdiscussie worden stadsverwarming, een warmtepomp en zonnepanelen als belangrijkste alternatieven voor gas genoemd. Nieuwe woningen worden al zonder gasaansluiting opgeleverd.

Aanpassingskosten 700 miljoen

Netbeheerder Stedin schat in het AD de kosten om alle gasaansluitingen geschikt te maken voor waterstof op 700 miljoen. Oude cv-ketels kunnen niet meer gebruikt worden voor groen gas en waterstof, nieuwere ketels hebben alleen een andere brander nodig.

De netbeheerders zijn met gemeenten in gesprek over aanpassingen aan het gasnet en de overgang naar duurzaam gas.