Veerponten Maas en IJssel uit de vaart wegens hoogwater

Vanwege hoge waterstanden zijn veerponten over de Maas en IJssel dit weekend uit de vaart gehaald. De stoepen liggen staan in veel gevallen onder water waardoor de pont niet aan kan leggen. Ook leidt de hoge waterstand tot een sterke stroming.

Langs de Maas zijn de veerponten bij Baarlo, Kessel, Lottum, Arcen en Berg aan de Maas stilgelegd. Eerder deze week werden ook al de veerponten tussen Berg aan de Maas en het Belgische Meeswijk en Broekhuizen en Arcen uit de vaart gehaald vanwege de hoge waterstand, meldt 1Limburg.

In Noord-Brabant ligt de veerdienst bij Cuijk stil. De pont tussen Lith en Alphen aan de Maas neemt geen zwaar verkeer als tractoren en vrachtwagens mee. Ook de veerponten over de IJssel bij Olst, Wije en Dieren varen niet.

Omdat er in februari veel regen is gevallen is de waterstand in de Maas, Rijn en IJssel hoger dan normaal, meldt Rijkswaterstaat. Later deze week gaan naar verwachting nog meer veerponten uit de vaart, ook over de Rijn en de Waal.

Sinds vandaag is ook het stuw- en sluiscomplex in de Nederrijn bij Driel vanwege het hoge water gestremd. Die stremming duurt zeker zeven dagen.