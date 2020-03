Sterke stijging coronagevallen Europa, Italië overweegt vergaande maatregelen

Vanwege het toenemende aantal besmettingen nemen landen steeds verdergaande maatregelen in hun pogingen de virusuitbraak in te dammen.

In Italië werden vanavond plannen bekend voor dwingende maatregelen om de complete regio Lombardije en elf provincies af te sluiten. Mensen zouden alleen nog de regio's en provincies in en uit mogen gaan als dat strikt noodzakelijk is.

NOS-correspondent Mustafa Marghadi benadrukt dat er nog geen besluit genomen is en dat de maatregelen die uiteindelijk getroffen worden heel wat minder draconisch kunnen uitpakken. "In Italië wordt dit soort plannen gedropt om te kijken hoe ze vallen in de publiek opinie. Het lijkt ook onmogelijk om complete regio's af te sluiten. Het is al moeilijk genoeg om de lockdown van tien kleine plaatsen te handhaven."

Wel werd vandaag bekend dat de paus zijn publieke optredens beperkt om mensenmassa's te voorkomen en dat de regering miljarden in de economie pompt om de schade door het coronavirus op te vangen. Dat mag van de EU, omdat er sprake is van een noodsituatie en eenmalige uitgaven.

Begrafenis als besmettingshaard

In Spanje is een dorp in Baskenland afgegrendeld van de buitenwereld, nadat tientallen mensen uit het dorp mogelijk besmet waren geraakt op een begrafenis.

En in sommige streken in Frankrijk hebben scholen hun deuren gesloten. Bijvoorbeeld in het departement L'Oise, ten noorden van Parijs, waar nu zo'n 26.000 kinderen thuiszitten.

In sommige Franse gemeenten zijn spooksteden ontstaan: