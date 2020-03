Kippen, hangbuikzwijntjes blijven achter als de bom in Wilp wordt ontmanteld

Honderden mensen in Deventer en omgeving moeten morgenochtend noodgedwongen hun huis uit als een Duitse V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. De impact is waarschijnlijk het grootst voor de negen bewoners van zorgboerderij de Nieuwe Loine in Wilp. Zij hebben een (licht) verstandelijke handicap en behoefte aan rust en structuur. Zij brengen het weekeinde door op een vakantiepark.

"Omdat dat schattige bommetje hier ligt, gaan wij de deur uit", zegt bewoner Diederik Verbeek bij Omroep Gelderland, terwijl hij zijn spulletjes aan het pakken is.

De EOD ontmantelt morgen de V1 die bij Deventer langs de snelweg A1 is aangetroffen. Omdat het Vergeltungswaffe 935 kilo springstof bevat, moet iedereen in een straal van 1400 meter rond de bom tussen 07.00 en 19.00 uur zijn huis verlaten. Het gaat om bijna duizend mensen. De meesten gaan waarschijnlijk op familiebezoek. Maar dat is voor de negen bewoners van de zorgboerderij geen optie, zegt Elmar Hesselink van de Nieuwe Loine.

Oké en nu?

"Voor ons als leidinggevenden was het wel even schakelen: van oké en nu? Mensen die hier wonen, hebben gewoon een bepaalde structuur en veiligheid nodig. Weg betekent weg uit hun veilige omgeving", legt hij uit.

Het team heeft besloten om dit weekend met de bewoners naar een vakantiepark te gaan. "Het was lastig om nog iets te vinden op zo'n korte termijn, maar het is gelukt. Ook redelijk dicht in de buurt. Zo kunnen we een stressvolle reis voorkomen", aldus Hesselink. Om iedereen goed voor te bereiden was er de afgelopen week extra begeleiding. "Bewoners hebben op zo'n moment extra aandacht nodig, hulp bij het inpakken van tassen en het overzichtelijk houden van wat we eigenlijk gaan doen."

'Ze raken van hun structuur af'

Een weekendje weg is volgens Hesselink de beste optie. Bewoner Diederik Verbeek bevestigt dat: "Het is anders geen doen. Mensen raken van hun structuur af als ze om 06.00 uur hun bed uit moeten, op zondagochtend", zegt hij. Inmiddels is hij samen met zijn medebewoners en de begeleiding veilig en wel op het vakantiepark aangekomen. Eén minpuntje: de kippen, schapen en de hangbuikzwijntjes konden niet mee. Zij zijn achtergebleven op de boerderij. Ze worden morgenvroeg nog een keer verzorgd door een medewerker die is achtergebleven op de Nieuwe Loine. Tussen 07.00 en 19.00 uur zijn ze alleen.