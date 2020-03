Cultuur- en technologiefestival SXSW afgeblazen vanwege coronavirus

Het wereldberoemde technologie-, film- en muziekfestival South by Southwest (SXSW) gaat dit jaar niet door. De burgemeester van de Amerikaanse stad Austin, in Texas, heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus, waardoor het festival geannuleerd moest worden.

De afgelopen dagen hadden een aantal grote bedrijven, waaronder Netflix, Apple, Twitter en Facebook al afgezegd in verband met zorgen over het coronavirus. Ook bekende artiesten als Ozzy Osbourne en Trent Reznor hadden al om die reden geannuleerd. Een petitie die opriep tot het geheel afblazen van het festival werd meer dan 50.000 keer ondertekend.

Voor zover bekend zijn er in Austin geen besmettingen met het virus. Wel waren veel mensen bezorgd dat SXSW het virus naar de stad zou halen, vanwege de vele bezoekers die van over de hele wereld naar Austin komen om de optredens, paneldiscussies en presentaties bij te wonen. Vorig jaar bezochten zo'n 75.000 mensen het festival in Texas. Bijna 20.000 van hen kwamen uit het buitenland.

'The show must go on'

"We zijn er kapot van dat we dit nieuws met jullie moeten delen", schrijft de organisatie in een verklaring. "'The show must go on' zit in ons dna en dit is de eerste keer in 34 jaar dat het evenement niet kan doorgaan in maart."

Eerder zeiden de autoriteiten nog dat het afblazen van het evenement niet nodig was. "Maar de situatie ontwikkelde zich snel en we respecteren de beslissing van de stad Austin. We streven ernaar om onze medewerkers, bezoekers en mede-inwoners van Austin te beschermen", schrijft de organisatie.

In de Verenigde Staten zijn ruim 200 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, verspreid over 18 staten. Zeker 14 mensen zijn aan het virus overleden, op één na allemaal in de staat Washington.