Virologen: gevolgen van Brabants advies groot, maar besluit is verstandig

Hoogleraar virologie Marion Koopmans denkt dat deze maatregel zin heeft. "Het valt binnen het pakket aan dingen die mensen zelf kunnen doen. Dezelfde oproep gold eerder al voor mensen die van vakantie terugkwamen uit Noord-Italië met milde klachten. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal."

De viroloog beaamt dat het bedoeld is om meer zicht te krijgen op hoe het coronavirus zich verspreidt, want in Noord-Brabant zijn een paar mensen besmet van wie niet duidelijk is hoe ze aan het virus zijn gekomen. "Dat is hard werken voor de GGD. Zolang we niet zeker weten hoe het zit, vraag je eigenlijk 'mensen help nou mee om als er toch wat circuleert dat niet verder te verspreiden'."

Het werkt in China en Zuid-Korea

De maatregel kan volgens Koopmans goed helpen om het virus in te dammen. "Kijk maar naar China. In de provincie Hubei heeft het virus heel wijd verspreid gecirculeerd. In de steden eromheen is dat veel minder geweest en daar hebben ze deze maatregel een aantal weken intensief toegepast. Ook in Zuid-Korea lijkt het te werken."

Het is de eerste stap in een pakket van maatregelen die genomen kunnen worden. Als het nodig is, kan een tweede stap zijn om grote evenementen af te gelasten. "Dat kan een burgemeester nu zelf ook al besluiten", zegt Koopmans. "Het is eigenlijk gewoon een kwestie van gezond verstand. We weten dat je dichtbij contact moet hebben om het virus over te dragen, dus als je dat beperkt, wordt het minder overgedragen."