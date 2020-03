Bol.com haalt honderden boeken van website en wil erover praten

Bol.com heeft honderden boeken tijdelijk van de website gehaald. De webwinkel wil met wetenschappers en experts van overheidsinstanties in gesprek gaan over de boeken voordat ze weer online komen.

Deze week bleek uit onderzoek van datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) dat er ruim 300 antisemitische en racistische boeken werden aangeboden via Bol.com. Naar aanleiding daarvan deed Federatief Joods Nederland aangifte tegen de grootste webwinkel van Nederland.

Bol.com vindt het belangrijk om "zorgvuldig" om te gaan met de vrijheid van meningsuiting. "Om die reden hebben wij besloten om alle boeken te verkopen die vrij beschikbaar zijn en dus niet verboden volgens de wet", laat het bedrijf weten. "Echter staan wij nooit achter een vorm van discriminatie of haatdragende informatie."

Dikgedrukte waarschuwing

Daarom heeft het bedrijf besloten om aanvullende informatie te plaatsen bij omstreden boeken "afkomstig van gespecialiseerde organisaties". Bij 24 titels is dit al gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om een boek dat anorexia toejuicht, waarbij nu een dikgedrukte waarschuwing van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen en de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen is geplaatst.

Bij een deel van de verwijderde titels komt een vergelijkbare waarschuwing. Een ander deel zal mogelijk niet meer verkocht worden via Bol.com als de experts dat adviseren. "Met deze expertise hopen we in de nabije toekomst boeken onderbouwd wel of niet te verwijderen", meldt het bedrijf. "Bijvoorbeeld boeken die uitsluitend als haatdragend of discriminerend gelezen kunnen worden en op geen enkele wijze kunnen bijdragen aan discussie of inzicht bieden in (historische of culturele) processen die niet vergeten mogen worden."

Het antisemitische kinderboek Der Giftpilz, dat de aanleiding was voor de aangifte, is een van de boeken die nu grondig besproken worden.