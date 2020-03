Aangifte tegen Bol.com om verspreiden van antisemitische boeken

Bol.com biedt op zijn website honderden extreemrechtse en antisemitische boeken aan, waarin onder andere de Holocaust wordt ontkend. Dat blijkt uit onderzoek van datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV). Federatief Joods Nederland (FJN) doet hierom aangifte tegen de grootste webwinkel van Nederland.

"Het verspreiden van racistische, antisemitische en Holocaust-ontkennende boeken is verboden in Nederland", zegt Herman Loonstein, bestuurslid bij FJN tegen Pointer. Volgens hem maakt het niet uit dat Bol.com alleen de aanbieder is van de boeken en ze niet zelf drukt. "Je zou zelfs kunnen bepleiten dat het schadelijker is als je de boeken verspreidt en er geld aan verdient."

Bol.com laat aan Pointer weten dat alleen boeken die de overheid verbiedt niet worden verkocht. "Als bedrijf staan we niet altijd achter de inhoud van alle boeken", zegt een woordvoerder. "We beschouwen het echter als een groter gevaar om als bedrijf te gaan bepalen welke boeken mensen wel of niet tot zich mogen nemen."

Meerdere aangiftes

De aangifte gaat specifiek om het antisemitische kinderboek Der Giftpilz. Het Poolse Auschwitzmuseum had gevraagd om het boek van de website te halen. Inmiddels is het niet meer beschikbaar, omdat het is uitverkocht.

FJN zegt tegen Pointer meerdere aangiftes te gaan doen, maar dat hier tijd voor nodig is door het grote aantal boeken in het assortiment van de online retailer.