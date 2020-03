Organisaties willen vertrek van Amsterdam Pride-voorzitter Huffnagel

95 organisaties vragen om het aftreden van Frits Huffnagel als voorzitter van Pride Amsterdam. Onder de ondertekenaars van de open brief aan het bestuur zijn onder meer feministische actiegroepen en de politieke partij BIJ1 van Sylvana Simons.

Huffnagel is in opspraak geraakt na uitspraken over vluchtelingen tijdens een radioprogramma. "Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen", staat in de brief.

Ze willen dat Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) werkt aan een bestuur waar geen ruimte is voor racisme, xenofobie en islamofobie. Gisteren heeft lhbti-belangenorganisatie COC Amsterdam al de samenwerking met Pride opgeschort en ook opgeroepen tot het vertrek van de oud-VVD-politicus.

Oorlogsmisdadigers

De organisaties vinden dat Huffnagel in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers in een gesprek over de vluchtelingencrisis heeft geïnsinueerd dat het allemaal oorlogsmisdadigers zijn. Ook zou hij in een inmiddels verwijderde tweet gezegd hebben dat 'er niet voor niks wordt gebombardeerd'.