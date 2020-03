ChristenUnie ziet landelijke coalitie met Forum voor Democratie niet voor zich

De ChristenUnie vindt het "ongeloofwaardig" om na de verkiezingen in een kabinet met Forum voor Democratie te gaan zitten. De partij sluit "uit principe" nooit een partij uit, maar ziet de twee partijen niet nader tot elkaar komen.

Volgens CU-leider Segers houdt FvD-voorman Baudet onvoldoende afstand van racisme en trekt hij de wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. "Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden."

Ook vicepremier Schouten zei vanmorgen dat zij moeite heeft met de manier waarop Forum "omgaat met zaken die raken aan beginselen van de rechtsstaat". "Als je ziet wat daar bijvoorbeeld gezegd wordt over rechters of instituties die heel wezenlijk zijn voor het functioneren van onze democratie, dan denk ik dat dat zo ver afstaat van het gedachtegoed van de ChristenUnie dat het niet geloofwaardig is om te gaan samenwerken."

'Fout rechts'

Minister Hoekstra, die genoemd wordt als mogelijke nieuwe CDA-leider, zei vanmorgen dat de tijd nog niet rijp is om uitspraken te doen over samenwerking in een nieuwe coalitie. Hij wil daar pas na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar over nadenken. Maar hij vindt dat het CDA dan wel "heel goed moet kijken met wie het in zee wil gaan. Ik heb natuurlijk steeds gezegd dat ik de eerdere uitspraken van Baudet buitengewoon kwalijk vind. En uiteraard zal dit soort dingen ook serieus moeten meewegen."

CDA-vicepremier De Jonge, ook een mogelijke kandidaat voor het partijleiderschap, herhaalt dat hij een landelijke samenwerking met Forum voor Democratie "heel moeilijk voor me zie, om allerlei redenen". Hij noemt als voorbeeld "de flirt met fout rechts". "Maar het is een vraag die nu niet aan de orde is." Ook hij wil pas na de verkiezingen over mogelijke en onmogelijke samenwerkingsverbanden gaan nadenken.

Gisteren werd duidelijk dat het CDA in Noord-Brabant in het provinciebestuur wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie. Hoekstra en de Jonge zeggen allebei dat die samenwerking een zaak is van de CDA'ers in de provincie.