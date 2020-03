86-jarige patiënt uit Hoeksche Waard aan coronavirus overleden

Voor het eerst is in Nederland iemand overleden door een infectie met het nieuwe coronavirus. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam stierf vandaag een 86-jarige man, die ook andere gezondheidsproblemen had.

De bron van zijn besmetting is niet bekend, meldt het RIVM. De man is afkomstig uit het westen van de Hoeksche Waard, waar hij samen met zijn vrouw zelfstandig woonde, zonder thuiszorg. Hij is niet op vakantie geweest in een besmettingsgebied en had ook geen contact met iemand die daar geweest is, vertelde directeur Rob Kievit eerder aan RTV Rijnmond.

De man werd afgelopen weekend bezocht door twee huisartsen vanwege urinewegklachten. Zondagavond werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat hij hoge koorts had gekregen. Een dag later kreeg hij ook klachten aan de luchtwegen, waarna dinsdag bleek dat hij besmet was met het coronavirus.

Isolatie

De 86-jarige man is sindsdien verzorgd in isolatie. Hij was toen nog aanspreekbaar, maar ging snel achteruit. Het ziekenhuis en de GGD hebben zijn contacten in kaart gebracht. Aan al zijn contacten met verkoudheidsklachten of koorts is gevraagd thuis te blijven.

De man heeft in het ziekenhuis niet in de wachtkamer gezeten en is ook niet bij de huisartsenpost geweest. Wel heeft hij aanvankelijk met een andere patiënt op een kamer gelegen. Het Ikazia Ziekenhuis meldt op zijn website dat het openblijft en dat alle normale zorg doorgaat.

Het RIVM meldde gisteren dat in Nederland 82 mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus.