Olieproducerende landen verlagen de productie om de olieprijs te stutten

De organisatie van olieproducerende landen Opec gaat de olieproductie extra verlagen om de dalende olieprijs te stoppen. Vanaf april wordt de olieproductie van de bij het oliekartel aangesloten landen met 1,5 miljoen vaten per dag verminderd. Dat is besloten op een ingelaste Opec-vergadering in Wenen.

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldeconomie en op de vraag naar olie, stelt de Opec. De wereldvraag naar olie daalt met 600 miljoen vaten per dag. Fabrieken liggen stil en er wordt minder gevlogen, gereden en gevaren. Ook consumenten reizen minder. Aangezien de situatie onvoorspelbaar is, kan de impact groter worden.

Rusland doet niet mee

De verdeling van de nieuwe productiebeperking is 1 miljoen vaten voor de Opec-landen en 500.000 vaten voor de niet-Opec-landen, de zogeheten Opec+. Rusland, dat geen lid van de Opec is maar wel al een tijd optrekt met de Opec doet niet mee met de nieuwe productieverlaging. Minder olie produceren en dus minder verdienen ziet Moskou niet zitten.

De Opec+ pompt momenteel 2,1 miljoen vaten per dag minder op. De Opec probeert al sinds 2018 de olieprijs op te krikken door minder olie op te pompen. Voor veel Opec-landen zijn de olie-inkomsten cruciaal. Minder olie oppompen betekent minder inkomsten en die worden bij laag blijvende olieprijzen nog minder.

Op de oliemarkten maakt de aankondiging vooralsnog niet veel indruk. De prijs van Brent-olie daalt zelfs naar 51 dollar per vat (159 liter). De olieprijs is sinds de uitbraak van het coronavirus met 25 procent gedaald.