Jeangu Macrooy blij met reacties op Grow: 'Mensen werden er emotioneel van'

Het nummer gaat over erachter komen dat er "geen duidelijke handleiding" is voor het leven, legt Macrooy uit. Na een periode waarin hij het "even niet meer wist", accepteerde hij vorig jaar dat dat het leven "nou eenmaal een reeks van hoogte- en dieptepunten" is.

Om zijn "struggle" te vertalen naar muziek, werkte therapeutisch voor de zanger. "Grow was eigenlijk een keerpunt voor mij. Als je deelt waar je mee zit, kom je erachter dat je niet zo eenzaam bent in de worsteling naar geluk."

Macrooy zegt dat hij het nummer in eerste instantie voor zichzelf schreef. Daarna liet hij het "voorzichtig" horen aan zijn tweelingbroer, vriend en producer. En uiteindelijk kwam het bij de selectiecommissie van het Songfestival terecht.

