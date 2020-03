Hongkong bevestigt coronabesmetting bij hond, 'te vroeg voor conclusies'

Hondeneigenaren hoeven zich volgens de viroloog geen zorgen te maken. Ook op website van de Wereldgezondheidsorganisatie staat dat er momenteel geen bewijs is dat huisdieren als honden of katten geïnfecteerd kunnen raken, terwijl al wel volledig vaststaat dat het virus van mens op mens overdraagbaar is.

In 2003 waren er ook lage concentraties van het SARS-virus gevonden in een aantal huisdieren, zegt een wetenschapper in de krant South China Morning Post. Geen van deze dieren werd uiteindelijk ziek, en ook de hond in Hongkong heeft nu geen ziekteverschijnselen. "En nog belangrijker: er was destijds geen bewijs dat mensen via de dieren besmet raakten", citeert de krant de wetenschapper.

De Groot: "Het is in theorie mogelijk dat huisdieren besmet raken, maar het is te prematuur om conclusies te trekken." Hij wil ervoor waken dat er vanwege het geval in Hongkong te veel focus komt op huisdieren. "Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus."

Corona bij katten en honden

Er zijn overigens wel andere coronavirussen die van nature bij honden voorkomen. Zoals het canine coronavirus, dat erg veel lijkt op een coronavirus bij katten. Deze virussen zijn over het algemeen bijzonder 'gastheerspecificiek': het canine coronavirus maakt soms bij hoge uitzondering een uitstapje naar de kat, voor het kattencoronavirus geldt hetzelfde, maar zij zijn nooit bij mensen aangetroffen.

Er zijn aanwijzingen dat het nieuwe coronavirus zijn oorsprong vindt bij vleermuizen, maar dat mogelijk een andere diersoort als tussengastheer heeft gediend. Het onderzoek naar de herkomst van Covid-19 is nog in volle gang.