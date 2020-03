Reacties op songfestivalnummer: persoonlijk, even wennen en afwachten

Macrooy vertelt dat hij het lied begon te schrijven in een periode waarin hij niet lekker in zijn vel zat. "Het bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over volwassen worden en erachter komen dat er geen duidelijk uitgestippelde weg is naar geluk. Daar was ik verdrietig en gefrustreerd over."

In het tweede deel van het lied is Macrooy naar eigen zeggen optimistischer. "Dat gaat over accepteren dat het allemaal highs en lows zijn. Dat als je door zo'n periode gaat, je leert en groeit." Morgen zingt hij het nummer, ook in DWDD, voor het eerst live.

'Ga ervoor zitten'

NPO Radio 2-dj Bart Arens draaide het nummer vandaag voor het eerst, nadat het vannacht per abuis op Macrooys Apple Music-pagina verscheen (en ook weer verdween). Arens noemt het "niet een standaard couplet-refrein-couplet-refreinliedje zoals de meeste liedjes, maar een heel persoonlijk nummer". Hij wees luisteraars erop om er even voor te gaan zitten, "want het is een liedje waar je aan moet wennen".

NOS-songfestivalverslaggever Martijn van der Zande is enthousiast over het lied. "Het nummer begint heel rustig en werkt toe naar een climax met een gospelkoor. Het is een nummer met een boodschap, en heeft zeker geen standaardddeuntje", zegt hij. "Maar het hangt er uiteindelijk vanaf hoe de act wordt gepresenteerd op het podium en of dat aansluit bij het lied."