Topman Ryanair over regeling Lelystad Airport: 'Dit is staatssteun aan KLM'

Uitstel op uitstel

Lelystad Airport is een van de grote dossiers van dit kabinet. De bedoeling is het al bestaande vliegveld te gebruiken om vakantievluchten over te nemen van Schiphol, dat tegen zijn grenzen aanloopt. De opening van het nieuwe vliegveld voor commerciële vluchten zou oorspronkelijk in 2018 zijn, maar is al een aantal keer uitgesteld vanwege onvoorziene obstakels.