Alle grote media in Noorwegen trappen in tweets van Russische trollen

Bij tv-zender TV2 nam een redacteur een tweet over van ene @jenn_abrams, met 70.000 volgers. Die plaatse op Twitter een foto van Trump-adviseur Kellyanne Conway, zittend op haar knieën op een bank in Trumps kantoor. "Hoe durft Kellyanne Conway The Oval Office te beledigen!", schreef ze. Opvallend genoeg namen ook andere internationale media de tweet over, zoals The New York Times. Het bericht was afkomstig van trollen.

Zelf erin getrapt

Een van de grootste Noorse kranten, VG, schreef de afgelopen jaren meerdere keren over het Internet Research Agency, een trollenfabriek waar ook de NOS over bericht heeft.

Maar de krant zelf trapte ook in het trollennetwerk. VG had een artikel geschreven over de schrijver van een Amerikaanse talkshow, die geschorst werd vanwege een misplaatste grap over de zoon van president Trump. "Saturday Night Live-schrijver @katiemaryrich valt 10-jarige Barron Trump aan! Links heeft geen grens, geen moraal", schreef de trol op @ten_gop. Die tweet werd door VG overgenomen.

Bliksem

De trollen schreven ook over minder controversiële onderwerpen. Zo trapte de NRK zelf in Russische trollen die tweetten over een explosie bij een chemische fabriek in het Duitse Ludwigshafen en gewonden door bliksem bij het Duitse festival Rock am Ring. Wat er precies in de tweets stond is niet meer te achterhalen, maar vermoedelijk zijn het foto's.

De hoofdredacteur van de nieuwsdienst van NRK zegt dat het verhaal hopelijk leidt tot meer oplettendheid.

Journaliste Lyudmila Savchuk ging undercover bij een 'trollenfabriek' in Rusland. Twee jaar geleden maakte Nieuwsuur daarover deze reportage: