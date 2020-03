Duitse justitie opent de jacht op neonazi's en extreem-rechtse groepen

De Duitse politie heeft op twaalf plaatsen invallen gedaan bij verdachten die lid zouden zijn van de rechts-extremistische Aryan Circle Germany. Deze onlangs opgerichte groep zou plannen hebben om aanslagen te plegen op mensen met een buitenlandse achtergrond.

Het is het zoveelste bericht over zulke groepen in Duitsland. De minister van Binnenlandse Zaken noemde rechts-extremisme onlangs "de grootste bedreiging voor Duitsland".

Aanvoerder van de Aryan Circle Germany is de 44-jarige Bernd Tödter. Hij is een bekende en veroordeelde neonazi die aan het begin van deze eeuw de extreemrechtse organisatie 'Sturm 18' (18 staat voor Adolf Hitler) oprichtte. Die groep werd in 2015 verboden, maar volgens de autoriteiten richtte Tödter afgelopen zomer, samen met wat oude Sturm 18-bekenden en nieuwe geïnteresseerden, de Aryan Circle Germany op. De naam is een verwijzing naar de Aryan Circle in de VS, een racistische alt-right gevangenis-bende.

Volgens het OM wil de beweging racistisch gemotiveerde aanslagen op buitenlanders plegen. Hoe vergevorderd de plannen waren, is niet duidelijk. Bij de invallen werden verboden messen en vooral veel amfetamine gevonden.