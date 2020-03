Reisadvies: ga niet op vakantie naar Noord-Italië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies voor Noord-Italië aan. Vanwege het grote aantal besmettingen met het coronavirus raadt het ministerie niet-noodzakelijke reizen naar die regio af. Dat geldt dus ook voor vakantiereizen.

Tot nu toe had het grootste deel van Noord-Italië de kleurcode geel, dat wordt nu veranderd in oranje. Dat wil zeggen dat er geadviseerd wordt alleen naar de regio te reizen als het noodzakelijk is.

Het verscherpte advies geldt voor Aosta-vallei, Piemont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. In het gebied liggen veel wintersportoorden, maar ook grote steden als Milaan, Turijn, Genua en Venetië.