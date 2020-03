China meldt laagste aantal coronabesmettingen sinds januari

In China zijn er gisteren 125 coronagevallen bijgekomen. Dat is het laagste aantal sinds de Chinese gezondheidsautoriteit op 21 januari begon met het dagelijks meedelen van het aantal nieuwe besmettingen in het land.

Buiten de provincie Hubei - het epicentrum van de corona-uitbraak - telde het land slechts elf nieuwe gevallen. Gisteren meldde het land ook al een laagterecord met 202 nieuwe gevallen op zondag.

In totaal zijn er nu 80.151 mensen in China besmet geraakt met het virus. Daarvan zijn er 2943 overleden.

Nieuwe gevallen in Zuid-Korea

De Chinese VN-ambassadeur in New York zei dat een "overwinning" op het coronavirus mogelijk al rond het begin van de lente te melden is. De situatie in zijn land wordt volgens hem steeds stabieler.

Dat geldt niet voor Zuid-Korea. Het land constateerde maandag 600 nieuwe gevallen en telt in totaal nu 4812 infecties. Zuid-Koreanen blijven inmiddels massaal weg van sportwedstrijden en andere grote evenementen.

Waaraan herken je het coronavirus, hoe loop je het op en wat kun je er tegen doen? We leggen het uit in deze video.