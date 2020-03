Eerste kievitsei in Gelderland gevonden

Van Dongen zoekt soms wel vier keer in de week naar kievitseieren. "Als je dan het eerste ei vindt, is dat toch een beetje de eer van je werk." De vorige keer dat het eerste kievitsei in Gelderland werd gevonden, was in 2014.

Van Dongen meldde de vondst bij LandschappenNL en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Een weidevogelbeschermer concludeerde vervolgens dat het om een vers ei ging. Het eitje ging niet meer, zoals vroeger, 'onder de pet'. "De controle was meteen de enige en laatste keer dat we het ei aanraakten", zegt Van Dongen.

Met de vondst van het ei is het weidevogelseizoen 2020 begonnen. Meestal wordt het eerste kievitsei in maart gevonden. Vorig jaar werd het al op 28 februari gevonden, dat was de vroegste datum ooit.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat sinds 1890 het eerste kievietsei gemiddeld steeds vroeger in het jaar wordt gevonden. Vandaag is het de 62ste dag van het jaar.