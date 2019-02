Eerste kievitsei in Friesland gevonden, vroeger dan ooit

Het eerste kievitsei van Friesland is gevonden. Eduard van der Hoek (34) uit Grou trof er vandaag rond 11.45 uur drie aan in een nest in Vegelinsoord.

Het is de vroegste datum ooit dat zo'n ei (in het Fries ljipaai) is gevonden. Sinds 121 jaar wordt het eerste exemplaar bijgehouden, steeds werd het in maart gevonden.

De eieren lagen op een perceel van een boer, schrijft Omrop Fryslân. Het eerste ei wordt later vandaag aan de commissaris van de koning getoond.

In 1989 werd het eerste kievitsei in Friesland op 4 maart gevonden. Landelijk staat het record volgens de Enkhuizer Almanak op 3 maart in Eemnes.

Temperaturen optellen

De Bond van Friese VogelWachten verwachtte al dat het eerste kievitsei van dit jaar nog in februari gevonden zou worden, om precies te zijn: vorige week vrijdag.

Voorzitter Algra zei toen: "Uit onderzoek bleek dat - over de laatste honderd jaar bekeken - de kievit altijd zijn eieren legt zodra een bepaald getal is bereikt qua opgetelde temperaturen over de voorgaande periode. Dan gaat het over de periode 1 februari tot de dag waarop de gemiddelde temperatuuroptelsom op 120 staat. Vrijdag is dat het geval."

Over de laatste honderd jaar gezien is de gemiddelde vinddatum volgens Algra ongeveer veertien dagen vervroegd. Doorgaans is het in de eerste helft van maart.