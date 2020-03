Rutte: meer Europese samenwerking coronavirus wenselijk

Bij de aanpak van het coronavirus zou premier Rutte meer in EU-verband willen samenwerken. "Dat zou je op een aantal punten willen", zei hij vanochtend, de eerste keer dat hij over het virus sprak sinds het in Nederland is vastgesteld. Maar om welke punten het hem gaat, zei hij niet.

Rutte heeft gisteravond contact gehad met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Maar afstemming is niet zo makkelijk omdat gezondheidszorg nationaal is geregeld, zei hij. "En het heeft ook te maken met de situatie die per land verschillend is."

Kritische geluiden

In het afgelasten van grote evenementen, dat in sommige landen gebeurt, ziet de premier voor Nederland vooralsnog geen heil. "Het kan zijn dat het op een gegeven moment groter wordt, dan moet je nadere maatregelen nemen, maar dat moet je per fase bekijken."

Naar aanleiding van kritische geluiden dat het kabinet te afwachtend is, zei Rutte dat hij vertrouwt op deskundigheid van het RIVM. "We moeten varen op het kompas van de mensen die weten hoe het zit."

Hij stelde verder dat heel Nederland meeleeft met de besmette mensen en hun naasten en zei respect te hebben voor deskundigen en hulpverleners.